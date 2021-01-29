Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили чествовать с иностранными гостями память защитников Украины вместо возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату.

Об этом говорится в проекте указа главы государства, утвержденном на заседании правительства 27 января, пишет "Укринформ".

В частности, Кабинет Министров Украины предлагает внести изменения в положение о государственном протоколе и церемониале Украины.

То есть во время официального или государственного визита предлагается предусмотреть церемонию возложения главой иностранного государства, парламента или правительства цветов к одному из памятников защитникам Украины вместо венка к могиле Неизвестного солдата в Киеве.

"Речь идет о местах или памятниках, посвященных памяти воинов, погибших во Второй мировой войне, во время проведения международных операций по поддержанию мира и безопасности, участия в АТО или мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на Донбассе, а также борцов за независимость Украины в ХХ веке, участников Революции Достоинства и героев Небесной сотни", - заявили в правительстве.

Также предлагается предусмотреть, чтобы план мероприятий в связи с инаугурацией Президента Украины также включал возложение венка к местам или памятникам, посвященным защитникам Украины вместо могилы Неизвестного солдата.

Как сообщала "Страна", Зеленский обсудил с Ермаком и Кулебой запуск "Крымской платформы" ко Дню независимости. В ОП заявили, что стратегически эти события должны произойти с привлечением международного сообщества.

Также напомним, что Зеленский, Ермак и Разумков возложили цветы к памятнику Михаилу Грушевскому в честь Дня Соборности Украины. Также были возложены цветы от Президента к местам гибели Героев Украины на ул. Грушевского в Киеве.