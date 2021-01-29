В пятницу, 29 января, беспилотник противника сбросил снаряд на позиции украинских военных неподалеку от населенного пункта Водяное Донецкой области. Ранены двое бойцов.

Об этом информирует пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"В полдень, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", противник сбросил снаряд ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Воины оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Представители штаба ООС уже оповестили представителей ОБСЕ об инциденте.

Напомним, накануне главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала Россию забрать Донбасс, заявив, что люди региона хотят "иметь возможность быть русскими". Такое заявление она сделала на форуме "Русский Донбасс", который проходил в неподконтрольном Киеву Донецке.

Ранее мы писали о смерти в зоне ООС старшего солдата 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка 29-летней Виктории Слободянюк. У нее остались две дочери.