В Сербии, где на сегодня уже более 400 тысяч граждан сделали прививку от коронавируса, зафиксировали 62 случая возникновения побочных эффектов. Из них более половины приходится на американскую вакцину Pfizer, один случай - на российский препарат "Спутник V", остальные касаются китайской вакцины.

Об этом со ссылкой на представителя сербского Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелича сообщает "РИА Новости".

"К настоящему моменту зарегистрированы 62 нежелательные реакции. Из этого числа 35 приходятся на вакцину Pfizer, 26 — на Sinopharm и всего одна на "Спутник V", - заявил Зелич.

По словам представителя сербского регулятора, речь идет о таких реакциях, как боль, отек и покраснение в месте укола.

Напомним, в Ирландии зарегистрировали десятки побочных реакций после прививок Pfizer и Moderna.

Также мы писали о том, что в Нидерландах насчитали уже более сотни побочных эффектов после прививок от коронавируса от Pfizer.