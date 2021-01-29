В Минске с двумя килограммами гашиша задержали 22-летнего белорусского рэпера Тиму Белорусских. Это произошло еще 10 января, но огласке факт придали только сейчас. По предварительным данным музыканта отправили под домашний арест, сообщает телеграм-канал Mash.

"Статья 328, рэпер (его настоящая фамилия Морозов) и два килограмма веселья. Артист держал гашиш прямо у себя дома. Сбыт не планировал, так - чисто для себя и друзей подогреть. Но кто-то сдал назад, парня стали проверять, версия подтвердилась. 10 января его задержали, 12-го был арест, сейчас Белорусских под домашним. Грозит до пяти лет", - говорится в сообщении.

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