В феврале ожидается несколько периодов геомагнитной активности, которые могут негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей.

Читайте график магнитных бурь на февраль 2021 года, который подскажет, в какой день может ухудшиться самочувствие и как этого избежать.

Периоды магнитных бурь

В расписании магнитных бурь на февраль 2021 года важны следующие периоды:

Первая буря с 1 по 2 февраля

Вторая - 7 и 8 февраля

Третья - 20 февраля

Первая двухдневная буря - с 1 по 2 февраля - будет слабой интенсивности, поэтому симптомы геомагнитного воздействия ощутят на себе лишь метеозависимые люди. В первую очередь, гипертоники. В течение дня может наблюдаться усталость, недомогание и головные боли, а под вечер даже невосприимчивые люди могут столкнуться с нарушением сна.

С 7 по 8 февраля геомагнитные колебания повторятся. В эти дни нежелательно проводить долго времени перед экранами компьютеров или гаджетов, желательно не заниматься активностью, которая требует повышенной концентрации внимания. Могут обостряться хронические заболевания (особенно это касается людей с болезнями сердца или сосудов, а также патологиями нервной системы). При себе желательно иметь тонизирующие средства, а также лекарства от головной и сердечной боли.

20 февраля ожидается последняя магнитная буря месяца. Она продлится всего день, а ее пик выпадет на дневные часы. Из рекомендаций - иметь при себе аптечку с необходимыми препаратами, которые могут облегчить симптомы. Обычно это упадок сил, скачки давления, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Игнорировать боль не нужно. День лучше всего провести в спокойном состоянии, избегать стресса, отказаться от алкоголя и кофе.

Буря всегда проходит незаметно, если в период геомагнитных колебаний больше бывать на свежем воздухе, посвятить время медитации, расслабляющему массажу, дыхательным практикам. Также за несколько дней до начала магнитной бури желательно исключить из еды сладкое и жареное - такая пища негативно влияет на метаболизм.

Расписание магнитных бурь на февраль 2021:

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