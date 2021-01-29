Сегодня, 29 января, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина готова выкупать избыточные препараты от коронавируса Covid-19 у стран-членов Евросоюза.

Данное решение было озвучено во время онлайн-дискуссии Увеличение помощи ЕС странам Восточного партнерства в борьбе с Covid-19, пишет "Укринформ".

В частности, для этого необходимы исключительно политические решения данных стран.

"Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан", - заявил Степанов.

Он также обратился к депутатам с просьбой проинформировать о данном решении страны Евросоюза.

"В связи с этим я хотел бы обратиться к вам, господа депутаты, по возможности проинформировать страны, что механизм уже практически создан и нам нужны только политические решения стран", - рассказал Максим Степанов.

По его словам, активно идут переговоры с основными производителями Covid-вакцины. С несколькими из них уже согласовывают потенциальные контракты.

Ранее "Страна" сообщала, что главный санврач Ляшко назвал дату первого укола от коронавируса в Украине. При этом каким препаратом начнут прививать украинцев пока неизвестно.

Также напомним, что Максим Степанов объявил, что российскую вакцину в Украине регистрировать не будут.