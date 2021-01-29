На заседании в пятницу, 29 января, Верховная Рада приняла закон о выделении 1,4 млрд грн на компенсации затрат на электроотопление. Его могут опубликовать уже в субботу, 30 января.

За законопроект №4672 о внесении изменений в приложение №3 к закону о госбюджете на 2021 год, согласно которому предусматривается выделить на компенсацию затрат населения на электроотопление 1,4 млрд грн, проголосовали 311 (за основу) и 310 (в целом) народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Вчера поступил в Раду правительственный законопроект, связанный с тем, чтобы улучшить условия существования наших граждан и предоставить возможность уже с 1 февраля выплачивать компенсации... Сегодня Верховная Рада уже его проголосовала. Сейчас он готовиться на подпись, я его подпишу и направлю президенту. Надеюсь, президент также сможет подписать его оперативно и завтра он будет опубликован", - цитирует спикера парламента Дмитрия Разумкова "Интерфакс-Украина".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщал, что такие компенсации будут автоматическими.

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