Вакцинация от коронавирусной болезни в Украине может начаться приблизительно 15 февраля. При этом каким препаратом начнут прививать украинцев пока неизвестно.

Об этом в интервью BBC сообщил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Можем сказать, что (вакцинация в Украине начнется - Ред.) в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования", - заявил чиновник.

При этом на вопрос журналистов, есть ли вероятность, что в феврале вакцину не привезут и старт вакцинации отложится, он заявил, что помешать могут только форс-мажорные обстоятельства.

"Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса", - сказал Ляшко.

В то же время он не смог ответить на вопрос, какой именно вакциной начнут прививать украинцев.

"Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, что может быть выделена в рамках Covax, которая передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства", - заявил замминистра здравоохранения, добавив, что если первыми в страну поступят вакцины от программы Covax, то они будут производства Pfizer/BioNtech.

Окончательно информация о том, какая вакцина приедет в Украину в рамках программы Covax станет известно в пятницу, 29 января. По словам чиновника, если это будет не Pfizer/BioNTech, то 80%, что это будет препарат производства компании AstraZeneca. В рамках глобальной помощи Covax Украине обещали безвозмездно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.

Ляшко также добавил, что Украина ведет переговоры с несколькими международными компаниями - ведущими производителями вакцин от коронавируса, и до 1 февраля власти должны объявить о еще одном контракте на закупку препаратов.

Напомним, Украина уже заключила предварительный контракт на поставку вакцин CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Однако позже в СМИ стала появляться информация, что эффективность этого препарата составила меньше 60%.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что контракт с этой китайской компанией не будет заключен, если эффективность вакцины будет менее 70%.