Владимир Зеленский отреагировал на заявление партии "Батькивщина" об инициировании референдума сразу по 5 вопросам, включая продажу земли и легализацию марихуаны.

Президент в своем утреннем видеообращении заявил, что лидер политсилы Юлия Тимошенко по скорости "перекрашивания" может конкурировать с самым быстрым на планете животным - гепардом.

При этом глава государства фамилий не называл, а говорил о некой партии, которая была против референдума при голосовании, а потом сразу после принятия закона объявила о намерении такой референдум провести, но понятно, что речь идет о "Батькивщине".

"Говорят, что самое быстрое существо на планете – это гепард. На самом деле это не так – это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются. Сначала они были категорически против референдума, но – бац! Вуаля! – и теперь уже инициируют референдум по 5 вопросам или по скольких там. Думаю, мэм "фейспалм" можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган "20 лет на рынке переобуваний!", - сказал Зеленский.

Зеленский о референдуме - с 04:42

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