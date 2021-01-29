В пятницу, 29 января, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не получал документальных предложений от представителей парламентского большинства относительно вопроса отставки Кабинета министров Украины.

Об этом он сказал во время брифинга после заседания Рады.

"Я работаю достаточно эффективно с представителями правительства, премьер-министром Украины. По состоянию на сегодня каких-либо заявлений со стороны большинства я таких предложений не слышал, а тем более - не видел их в документальном виде", - сказал Разумков.

Напомним, 29 января Разумков закрыл четвертую сессию парламента. Он также назвал дату начала следующей сессии Рады.

Что касается отставки правительства, то ранее источник "Страны" заявлял, что из-за ситуации с повышением тарифов и протестами украинцев по этому поводу не исключаются попытки отправить Кабмин в отставку.