Япония намерена провести Олимпийские игры - 2020 летом 2021 года. Об этом заявил японский премьер-министр Есихидэ Суга, выступая на онлайн сессии Всемирного экономического форума в Давосе, как передает "Газета".

"Это будет заявлением о том, что человечество победило коронавирус. Мы привержены плану провести Олимпиаду в безопасной манере. Мы тесно взаимодействуем с Международным олимпийским комитетом (МОК) и властями Токио в вопросах подготовки к Играм", - заявил Суга.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

На днях появилась информация о том, что Япония рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей.

Также мы сообщали, что власти американского штата Флорида предложили Международному олимпийскому комитету перенесли летние Олимпийские игры из Японии в США.