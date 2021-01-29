В Киеве за прошлые сутки выявили 361 новый случай коронавируса. Это на 35 человек меньше, чем 28 января, когда коронавирусом заразились 396 человек.

Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 29 января.

Всего в столице на сегодня подтверждено уже 127 833 случаев коронавируса. Из них 2 335 оказались летальным (+9 за сутки). Выздоровели уже 65 722 пациентов с Covid-19 (+1735).

Среди новых заболевших:

203 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;





142 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;





6 девочек от 2 до 17 лет и 10 мальчиков от 1 до 17 лет.

По словам мэра Киева, среди зараженных есть 15 медиков. В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

В частности, больше всего случаев заражения обнаружили в Святошинском районе - 65, в Днепровском - 58 случаев и в Деснянском районе - 48.

"В стационарах медучреждениях столицы сегодня лечатся 1105 больных коронавирус. Из них 1 ребенок. 763 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 902 человека. С аппаратами ИВЛ - 26 больных", - сообщил Кличко.

Также он отметил, что заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 28%.







Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области за сутки Covid-19 заболели 440 человек, а в Кировоградской - 27. Общее число случаев Covid-19 достигло 1 211 593.

Также напомним, что Украина находится на седьмом месте в Европе по числу смертей от коронавируса за сутки.