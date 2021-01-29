В четверг, 28 января, на 88-м году жизни скончался нидерландский химик, лауреат Нобелевской премии Пауль Крутцен. Он изучал озоновые дыры в атмосфере, а его исследования послужили основанием для всемирного запрета на озоноразрушающие вещества.

О смерти ученого в Facebook сообщает немецкий Институт химии общества Макса Планка, в котором Крутцен проработал более 20 лет.

Пауль Крутцен получил Нобелевскую премию по химии в 1995 году вместе c Марио Молиной и Роулендом Шервудом. Ученые обнаружили, что оксиды азота разрушают слой озона, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения Солнца.

Крутцен стал одним из наиболее известных ученых, изучающих глобальное потепление и привлекший мир к этому явлению. Он также является автором теории ядерной зимы, вероятного состояния климата Земли в случае глобальной ядерной войны.

Напомним, в августе 2020 года в возрасте 83 лет ушел из жизни лауреат Нобелевской премии мира 1998 года Джон Хьюм.

Также мы писали о том, что в 2019 году в США на 90-м году жизни скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн.