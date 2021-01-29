В пятницу, 29 января, министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши начали первое заседание в формате "Люблинского треугольника". Стороны общаются в онлайн-режиме.

Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Я рад приветствовать глав МИД Литвы и Польши на онлайн-заседании Люблинского треугольника. Вызовы безопасности, противодействие Covid-19 и российской дезинформации - во всех усилиях мы сильнее, когда формируем будущее нашего региона Центральной Европы между Балтийским и Черным морями вместе", - написал он.

Напомним, руководители министерств иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника", в рамках которого планируется решать вопросы о политическом, экономическом и социальном сотрудничестве летом 2020 года. Стороны призывают Россию вывести свои войска из тех частей Донецкой и Луганской областей Украины и подтверждают свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

"Страна" ранее подробно разбиралась, для чего создан этот союз и какие будут его последствия для Украины и в целом для Восточной Европы.