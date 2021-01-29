Сегодня, 29 января, Верховная Рада Украины объявила о закрытии четвертой сессии ІХ созыва.

Об этом сообщили в финале сегодняшнего заседания.

"Четвертую сессию Верховной Рады ІХ созыва объявляю закрытой", - сказал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Отметим, что V сессия ІХ созыва начнет свою работу 2 февраля.

Как сообщала "Страна", четвертая сессия парламента прошла во время карантина, объявленного в связи с коронавирусной инфекцией.

За это время Рада приняла много резонансных проектов, в частности о всеукраинском референдуме, а также продлила еще на год действие закона об особом статусе Донбасса.

Также напомним, что парламент поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН и назначил Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

Кроме того был принят госбюджет на 2021 год.