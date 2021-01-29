В ходе заседания в пятницу, 29 января, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ускоренной регистрации вакцины против коронавируса. Документ помимо всего прочего запрещает регистрацию в Украине вакцин, разработанных в России.

За принятие законопроекта №4613 "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства" в целом проголосовали 280 депутатов.

Законопроект запрещает регистрацию в Украине вакцины, разработанной в РФ. Эта поправка была внесена ко втором чтению депутатами от фракции Петра Порошенко.

Документ предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования без данных о клинических испытаниях при условии, если вакцина уже зарегистрирована соответствующими регуляторными органами США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза.

До завершения клинических исследований должна быть известна потенциальная польза лекарственного средства, а также установлен тот факт, что не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

"Страна" писала о том, что этот документ предлагает "вслепую" регистрировать в Украине вакцины, уже утвержденные в ЕС, Индии, Мексике и других странах.

Также мы сообщали, что в первом чтении документ приняли на заседании в четверг, 28 января.