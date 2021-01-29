Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021 года о применении специальных экономических санкций против китайских инвесторов, которые ранее приобрели акции крупнейшей компании - производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич".

Указ Зеленского и решение СНБО опубликованы на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение СНБО от 28 января 2021 года "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т "(прилагается, тайно, без абзацев 14, 15, 16 - несекретно)", - говорится в указе.

Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно приложению 1 к решению СНБО, санкции вводятся против гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon, которая является акционером украинского предприятия "Мотор Сич").

Санкции вводятся на 3 года. Виды ограничений следующие:

блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;





ограничение торговых операций;





ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;





предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;





полный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;





отказ в предоставлении и отмена виз;





запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.

Согласно приложению 2 к решению СНБО, санкции вводятся против китайских компаний-инвесторов "Мотор Сич": Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hon Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd ( сроком на 3 года).

Среди ограничений - предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет увеличения уставного капитала компаний, участником которых является нерезидент или иностранное государство, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Приложение 3 - засекречено.

На сайте ОП отмечается, что санкции вводятся по предложению СБУ.

Напомним, что в середине января в США ввели санкции против китайцев, которые купили "Мотор Сич".

Также мы сообщали, что Ярославского пригласили на допрос в СБУ по делу о покупке китайцами "Мотор Сичи". Подробнее о том, как американцы и Зе не дают Ярославскому и китайцам получить контроль над "Мотор Сичью", можно почитать здесь.