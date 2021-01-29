В российском сегменте соцсетей разворачивается скандал. Давний попутчик либеральной оппозиции, шоумен Семен Слепаков написал стих, высмеивающий протесты за Навального.
Слепаков известен своей сатирической поэзией в отношении российской действительности. В связи с чем часто ассоциировался с противниками Путина. А также президента Беларуси Лукашенко, которого он обвинил в проявлении жестокости при подавлении августовских протестов.
При этом он был популярен и среди сторонников Кремля. Так песню Слепакова "Америка нас не любит" глава МИД России Сергей Лавров назвал "глубоким пониманием предмета".
Теперь же Семену поставили в вину, что он будто бы работает на "темники Кремля" и "продался кровавому режиму". Что очень показательно с точки зрения "либерализма" сторонников Навального. Которые, как оказалось, не терпят противоположного мнения.
Собрали, что известно о скандале со Слепаковым.
Слепаков и "навальнята"
Все началось с того, что Семен опубликовал в "Инстаграм" стихотворение, посвященное протестам за Навального.
"СТИХ ПРО ДОБРО
Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер "а эм эр".
Путинского прихвостня
Снявши со столба,
Сапогами п...дила
Добрая толпа.
И за либеральи
Ценности свои
По е...лу дали
Парню из ГАИ.
На "прикольный" митинг
Звали ребятню -
Детки, приходите
Прогонять гэбню!
Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..
Крыли всех х...ми,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!
Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, с...ка,
У добра не стой!
Жопою на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра!...
Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.
Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло".
То есть по сути Слепаков выступил против акций Навального. Это произошло как раз накануне нового витка протестов.
В комментариях к стихотворению развернулся настоящий баттл. Сторонники Навального начали упрекать, что Слепаков "продался Газпрому". Туда пришли вдохновители протеста - жена оппозиционера Юлия и начальник его штаба Леонид Волков.
Юлия написала, что Семен "не оставляет надежду стать акционером "Газпрома".
Слепаков в ответ предложил ей вырезать все свои ролики из фильмов "Фонда по борьбе с коррупцией", который возглавляет Навальный.
"Уважаемая Юлия, вам не нравится, что я выражаю своё мнение?.. Или вас моя позиция устраивает, только когда она совпадает с вашей? Я уважаю вашу точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми вы пытаетесь достигнуть осуществления ваших целей", - отреагировал Слепаков.
А Волков заявил, что стих Семена - это "кремлевский темник", который "пахнет г...ном".
Слепаков ответил в том же стиле: "Понимаете, Леонид, если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая - у вас нет ковида. Плохая - от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте".
Интересно, что за день до этого Слепаков у себя в "Инстаграм" высмеял омоновцев, которые избивали протестующих на митинге. В частности, правоохранителя, который ударил женщину ногой в живот.
Он написал стих "Сказка о рыцаре", который "облачившись в броню" избил "дракона", но потом это оказалась женщина. И после звонка "короля" омоновец "извинялся минуты две".
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Этот стих читателям Слепакова "зашел" без вопросов, никто его тут не упрекал. Но, как только Семен в свою очередь высмеял сторонников Навального, началась травля.
Она перешла и за пределы "Инстаграма". Так, оппозиционный публицист Слава Рабинович назвал Слепакова "чмо".
"Просто химически чистое дерьмо. И учти: сейчас не 2011. Сейчас уже всем всё ясно", - написал Рабинович.
А публицист Федор Крашенинников заявил, что все бы ничего со стихотворением, но это "темник Кремля".
"Проблема не в том, что Слепаков не имеет права выражать свое несогласие с митингами. Проблема в том, что его стишок - это последовательное воспроизведение стандартного темника. Это совершенно точно не личные впечатления, а именно выполнение задания начальства".
"Растоптал ростки демократии"
При этом сторонники Путина стихотворение Слепакова поддержали. И начали троллить оппозицию.
"Слепаков - всё. Продался кровавому режиму, предал идеалы светлой революции, растоптал ростки юной демократии сапогом едкого глагола", - пишет журналист "Комсомольской правды" Александр Коц.
Реагируют на ситуацию и в Украине.
"Я так понял, что общественность с хорошими лицами, та, которая за вашу и нашу свободу, новое стихотворение Слепакову не простила.
Потому что правильно читать, только "за нашу свободу". А то развелось тут грамотных", - пишет обозреватель из Донецка Рамиль Замдыханов.