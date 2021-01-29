В российском сегменте соцсетей разворачивается скандал. Давний попутчик либеральной оппозиции, шоумен Семен Слепаков написал стих, высмеивающий протесты за Навального.

Слепаков известен своей сатирической поэзией в отношении российской действительности. В связи с чем часто ассоциировался с противниками Путина. А также президента Беларуси Лукашенко, которого он обвинил в проявлении жестокости при подавлении августовских протестов.

При этом он был популярен и среди сторонников Кремля. Так песню Слепакова "Америка нас не любит" глава МИД России Сергей Лавров назвал "глубоким пониманием предмета".

Теперь же Семену поставили в вину, что он будто бы работает на "темники Кремля" и "продался кровавому режиму". Что очень показательно с точки зрения "либерализма" сторонников Навального. Которые, как оказалось, не терпят противоположного мнения.

Собрали, что известно о скандале со Слепаковым.

Слепаков и "навальнята"

Все началось с того, что Семен опубликовал в "Инстаграм" стихотворение, посвященное протестам за Навального.

"СТИХ ПРО ДОБРО

Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер "а эм эр".

Путинского прихвостня

Снявши со столба,

Сапогами п...дила

Добрая толпа.

И за либеральи

Ценности свои

По е...лу дали

Парню из ГАИ.

На "прикольный" митинг

Звали ребятню -

Детки, приходите

Прогонять гэбню!

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..

Крыли всех х...ми,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!

Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, с...ка,

У добра не стой!

Жопою на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра!...

Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло".

То есть по сути Слепаков выступил против акций Навального. Это произошло как раз накануне нового витка протестов.

В комментариях к стихотворению развернулся настоящий баттл. Сторонники Навального начали упрекать, что Слепаков "продался Газпрому". Туда пришли вдохновители протеста - жена оппозиционера Юлия и начальник его штаба Леонид Волков.

Юлия написала, что Семен "не оставляет надежду стать акционером "Газпрома".

Слепаков в ответ предложил ей вырезать все свои ролики из фильмов "Фонда по борьбе с коррупцией", который возглавляет Навальный.

"Уважаемая Юлия, вам не нравится, что я выражаю своё мнение?.. Или вас моя позиция устраивает, только когда она совпадает с вашей? Я уважаю вашу точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми вы пытаетесь достигнуть осуществления ваших целей", - отреагировал Слепаков.

А Волков заявил, что стих Семена - это "кремлевский темник", который "пахнет г...ном".

Слепаков ответил в том же стиле: "Понимаете, Леонид, если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая - у вас нет ковида. Плохая - от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте".

Интересно, что за день до этого Слепаков у себя в "Инстаграм" высмеял омоновцев, которые избивали протестующих на митинге. В частности, правоохранителя, который ударил женщину ногой в живот.

Он написал стих "Сказка о рыцаре", который "облачившись в броню" избил "дракона", но потом это оказалась женщина. И после звонка "короля" омоновец "извинялся минуты две".

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Этот стих читателям Слепакова "зашел" без вопросов, никто его тут не упрекал. Но, как только Семен в свою очередь высмеял сторонников Навального, началась травля.

Она перешла и за пределы "Инстаграма". Так, оппозиционный публицист Слава Рабинович назвал Слепакова "чмо".

"Просто химически чистое дерьмо. И учти: сейчас не 2011. Сейчас уже всем всё ясно", - написал Рабинович.

А публицист Федор Крашенинников заявил, что все бы ничего со стихотворением, но это "темник Кремля".

"Проблема не в том, что Слепаков не имеет права выражать свое несогласие с митингами. Проблема в том, что его стишок - это последовательное воспроизведение стандартного темника. Это совершенно точно не личные впечатления, а именно выполнение задания начальства".

"Растоптал ростки демократии"

При этом сторонники Путина стихотворение Слепакова поддержали. И начали троллить оппозицию.

"Слепаков - всё. Продался кровавому режиму, предал идеалы светлой революции, растоптал ростки юной демократии сапогом едкого глагола", - пишет журналист "Комсомольской правды" Александр Коц.

Реагируют на ситуацию и в Украине.

"Я так понял, что общественность с хорошими лицами, та, которая за вашу и нашу свободу, новое стихотворение Слепакову не простила.

Потому что правильно читать, только "за нашу свободу". А то развелось тут грамотных", - пишет обозреватель из Донецка Рамиль Замдыханов.