Сегодня, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о том, как он, по его мнению, выполняет свои предвыборные обещания, заявил, что скоро подаст в Раду законопроект о сокращении численности парламента с нынешних 450 человек до 300.

Видеообращение Владимира Зеленского размещено в его официальном Facebook.

"Верю, что в нашем парламенте депутатов будет меньше. Не 450, а 300. Этот закон в очереди. Мы также это обещали и должны сделать", - заявил президент.

Он так же напомнил, что для уменьшения количества парламентариев, нужно 300 голосов, так как это изменения Конституции в окончательном чтении.

Отметим, что в первом чтении за эту поправку проголосовало всего чуть более 230 депутатов. А потому были прогнозы, что на втрое чтение законопроект даже выносить не будут. Но, как видим, Зеленский дал понять, что проголосовать попробуют.





Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Рада отправила в небытие налоговую милицию.