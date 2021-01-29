Бывший народный депутат Сергей Лещенко, который сейчас сотрудничает с Офисом президента, в своем Telegram-канале заявил, что за исключение из фракции "Слуга народа" депутата Александра Дубинского, который попал под санкции США, проголосовало большинство ее членов. По его словам, это две трети тех, кто голосовал через партийное приложение.

В свою очередь народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, комментируя слова Лещенко в Телеграме, заявил, что 2/3 от проголосовавших через приложение - это всего 100 человек из 242, прошедших в Раду. То есть это не большинство фракции.

Коллега Бужанского по фракции Александр Качура добавил в своем Telegram-канале, что сбор подписей за исключение из фракции Дубинского уже начался.

Источник "Страны" во фракции подтвердил, что за исключение Дубинского проголосовало всего 100 депутатов. "Во фракции их уже прозвали "посольская сотня". С учетом слухов о том, что на исключении Дубинского настаивает американское посольство, куда не так давно ходило несколько депутатов обсуждать этот вопрос", - говорит источник.

Он также сказал, что окончательное решение по Дубинскому будут приниматься на заседании фракции в понедельник.

Напомним, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в том числе Дубинский. Их обвиняют во вмешательстве в избирательный процесс в США.

После этого президент Владимир Зеленский посоветовал Дубинскому покинуть ряды фракции.

Сам же нардеп позже обратился к главе государства и попросил его о личной встрече без посредников, чтобы обсудить ситуацию с санкциями.