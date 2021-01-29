Администрация мессенджера Telegram сообщила о новой возможности социальной сети. В частности, пользователи могут перенести в Telegram сообщения, фотографии, видеозаписи и документы из других приложений - например, WhatsApp, Line и KakaoTalk.

Об этом сообщает основатель сети Павел Дуров в своем Telegram-канале.

В частности, новым пользователям стало проще перейти в Telegram, потому что им не придётся расставаться с историей переписки.

"Ничего подобного никогда не было возможным в крупном приложении, и нашей команде пришлось применить серьезную магию, чтобы заставить это работать", - рассказывает Павел Дуров.

По его словам, перемещение сообщений в Telegram позволяет людям сэкономить место на диске и перестать беспокоиться о сторонних резервных копиях или смене устройств.

Сейчас функция импортирует сообщения в конец целевого разговора Telegram, но сохраняет исходные временные метки сообщений. Дуров объяснил, что это не последнее обновление, которое приведет к "свободе" и удобство пользователей соцсети.

"Первоначальное значение бумажного самолетика на логотипе Telegram означает "свобода". Для нас свобода выбора и переносимость данных имеют первостепенное значение. Люди должны полностью контролировать свои собственные данные - и свою собственную жизнь", - говорит Дуров.



Ранее "Страна" сообщала, что в США требуют через суд удалить Telegram из магазинов приложений Google и Apple. По мнению бывшего посла США, мессенджер использовали для распространения угроз и координации насильственных действий на почве расизма.

Также напомним, что в начале января количество активных пользователей Telegram в месяц превысило 500 миллионов. Дуров объяснил взрывной рост популярности Telegram наглостью техномонополий.