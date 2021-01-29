Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Он объявил об этом еще до того, как Государственный экспертный центр официально обнародовал итог рассмотрения заявки харьковского предприятия "Биолек".

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook по итогам брифинга министра в пятницу, 29 января.

"Также есть вторая крайность. Когда другая политическая сила устроила настоящую истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Сразу могу сказать - никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - сказал Максим Степанов.

Отметим, что ранее министр подтверждал поступление заявки харьковской компании "Биолек" на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Государственный экспертный центр. Тогда Степанов говорил о том, что в центре ожидают поступления недостающих документов, а после этого их качество, как и качество самой вакцины, изучат.

Впрочем, официальный вывод по заявке на сегодня обнародован не был.

Напомним, 9 января Степанов заявлял, что Украина не рассматривает "на сегодняшний день" использование российской вакцины "Спутник V".

Также мы сообщали, что по словам министра, Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, даже если ее рекомендует ВОЗ.