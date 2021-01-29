Российский продюсер, автор и исполнитель песен и экс-капитан сборной команды КВН Пятигорска Семен Слепаков отреагировал на протесты, прошедшие в России 23 января, стихотворением, в котором раскритиковал действия участников акций.

Пост со стихом он опубликовал на своей странице в "Инстаграм".

СТИХ ПРО ДОБРО

Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер "а эм эр".

Путинского прихвостня

Снявши со столба,

Сапогами пи@дила

Добрая толпа.

И за либеральи

Ценности свои

По @балу дали

Парню из ГАИ.

На "прикольный" митинг

Звали ребятню -

Детки, приходите

Прогонять гэбню!

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..

Крыли всех х@ями,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!

Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, сука,

У добра не стой!

Жоп@ю на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра!...

Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло.

После опубликования поста сторонники оппозиционера Алексея Навального обрушились на Слепакова с критикой.

"Понимаете, Семен: кремлевский темник в стихах - это все равно кремлевский темник. Пахнет тем же самым г@вном. Но в стихах", - написал в комментариях к посту руководитель региональных штабов оппозиционера Леонид Волков.

Автор стихотворения незамедлительно отреагировал на критику.

"Понимаете, Леонид, если вам так сильно пахнет г@вном, то есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая - у вас нет ковида. Плохая - от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте", - порекомендовал Слепаков.

Жена оппозиционера Юлия Навальная предположила, что автор стиха "не оставляет надежду стать акционером ОАО "Газпром". На это Слепаков ответил, что уважает точку зрению жены оппозиционера, но "не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми вы пытаетесь достигнуть осуществления ваших целей".

"Уважаемая Юлия, вам не нравится, что я выражаю свое мнение? ... Или вас моя позиция устраивает, только когда она совпадает с вашей?" - поинтересовался Слепаков.

А российский писатель Александр Цыпкин считает, что на написание подобного стихотворения сегодня нужно очень много смелости.

"Сегодня для написания такого стиха нужно в разы больше смелости, чем на написание предыдущего. Сторонники либеральных ценностей сегодня, к сожалению, разрывают на куски своих оппонентов, гораздо охотнее и беспощаднее, чем сталинисты и т.д. - своих. Это не добавляет сторонников протесту и дает еще больше оправданий власти для уже реальных, а не сетево-комментарийных репрессий, которые и так идут и нарастают", - высказался Цыпкин.

Ранее "Страна" писала о том, что в штабе Навального пообещали создать "российскую Нехту" и назвали новые даты акций протеста.

Также мы сообщали, что на акциях протеста в России задержали больше тысячи человек.