После того, как Верховная Рада вчера, 28 января, 242 голосами одобрила создание Бюро экономической безопасности (БЭБ - Ред.), сегодня парламентарии проголосовали за ликвидацию налоговой милиции.

"За" отдали свои голоса 259 народных депутатов. Таким образом сняты все юридические препятствия для "смены караула" - отныне за порядком в бизнес-сфере будет следить БЭБ, а не налоговая милиция.

Премьер Шмыгаль уже высказался по этому поводу.

"Приветствую принятие Верховной Радой закона о Бюро экономической безопасности. Это без преувеличения знаменательное событие. Украина делает очередной шаг в сторону Европы и цивилизованного мира.

Налоговая милиция уходит в прошлое, а на ее месте появится новый аналитический орган, который будет заниматься расследованием финансовых и экономических преступлений без коррупции и "масок-шоу", - написал премьер в соцсети.

Напомним, "Страна" в материале "Крыша БЭБа", выяснила чем будет заниматься новое Бюро и почему бизнес его уже боится.