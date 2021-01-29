В Одесской области двое неизвестных обокрали заправочную станцию, угрожая ее работнику пистолетом.

Об этом "Стране" рассказал источник в полиции региона.

Заявлению в полицию поступило вчера, 28 января, от работника АЗС ООО "Фавор ДВ", которая расположена по адресу с. Лески, переулок Молодежный 11 (Лиманский р-н., Одесской обл.).

Пострадавший сообщил о том, что двое неизвестных в масках зашли в помещение АЗС и под угрозой пистолета связали его скотчем. После чего тайно похитили из сейфа, который находился в помещении АЗС денежные средства в размере 20 600 грн.

Несмотря на действия преступников, пострадавший не нуждался в медицинской помощь и в больницу не обращался.

В данный момент полицией Одесской области открыла уголовное производство. Устанавливаются личности нападавших.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Печерске молодая сотрудница обокрала свой офис на 190 тысяч гривен. Сейчас полиция разыскивает ее по подозрению в совершении кражи с проникновением.

Также напомним, что под Одессой воры связали иностранного водителя фуры и обокрали его. В ходе инцидента пострадал 34-летний гражданин Азербайджана.