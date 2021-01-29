"Рогатый монстр" Джейкоб Энтони Чансли, также известный как Джейк Анджели, принял участие в штурме Капитолия 6 января, поддавшись влиянию от слов экс-президента Дональда Трампа. Он рассчитывал на его помилование.

Об этом со ссылкой на адвоката Чансли Альберта Уоткинса сообщает Associated Press.

Адвокат предлагает своему клиенту дать показания на предстоящем суде по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. По его словам, он не разговаривал ни с одним членом Сената с тех пор, как объявил о своем предложении, чтобы Джейкоб Чэнсли дал показания на суде над Трампом, который намечен на начало недели, 8 февраля. Уоткинс сказал, что сенаторам важно слышать голос кого-то, кого подстрекал Трамп.

Также защитник заявил, что отказ Трампа объявить о помиловании для своих сторонников разочаровал Чансли.

"Он почувствовал себя так, словно президент предал его", - заявил Уоткинс.

Кроме "викинга" о том, что на штурм Капитолия их подвигли слова Трампа, заявили еще четыре человека, которым власти предъявили обвинения. Их показания могут быть заслушаны в процессе по импичменту.

Напомним, 9 января в США задержали "рогатого монстра", который штурмовал Капитолий. Джейкобу Энтони Чансли предъявили обвинения в умышленном проникновении и нахождении в здании Конгресса без законных оснований, а также в насильственном вторжении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия. В случае, если суд признает Чансли виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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