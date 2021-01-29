В пятницу, 29 января, в апелляционном суде Киева один из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко обжалует свое содержание под стражей. Заседание суда назначено на 12:00.

Об этом передает корреспондент "Страны" с места событий.

На данный момент под стенами суда уже прибыло три автозака, ко входу в сам зал выстроился коридор правоохранителей.

Возле самого зала заседания выстроились несколько молодых парней спортивного сложения.

Поддержать Антоненко пришли экс-нардеп от фракции Татьяна Черновол и националистка Оксана Корчинская.

Фото: Страна

Напомним, 19 января Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей Андрея "Риффмастера" Антоненко, несмотря на его жалобы на ухудшение состояния здоровья и проблемы с сердцем и сердечно-сосудистой системой.

Также мы сообщали, что все подозреваемые по делу Шеремета отказались признать вину.