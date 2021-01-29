Сегодня, 29 января, Верховная Рада одобрила постановление № 4559 о выплате премий в размере 100 тысяч грн за наивысшие баллы по ВНО.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания.

В частности, "За" внедрение данной выплаты проголосовали 312 нардепов.

Всего на 2021 год планируют выплатить 30 премий. Их будут выплачивать при условии, если абитуриент поступит в украинский ВУЗ.

Уточняется, что не достаточно лишь составить одно ВНО на 200 баллов. Общая сумма баллов по четырем предметам должна составлять не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов с любого из этих учебных предметов.

Напомним, что регистрация на ВНО откроется 1 февраля. Участие в основной сессии ВНО будет бесплатным, каждый участник имеет право сдать тесты максимум по пяти предметам.