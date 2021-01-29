Президент Владимир Зеленский подписал указ о стипендиях участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) за самые высокие баллы, премии победителям олимпиад и гранты на обучение за рубежом.

Лучшие выпускники по результатам ВНО будут получать каждый месяц президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен, победители всеукраинских ученических олимпиад - разовую премию в 20 тыс. грн, а лидеры международных олимпиад - 100 тыс. грн.

Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 28 января. Согласно документу, Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев должен разработать и утвердить порядки назначения и выплаты этих стипендий, премий и грантов.

Скриншот: president.gov.ua

В пятницу, 29 января, президент прокомментировал данный указ и пояснил, сколько будут получать самые умные ученики и студенты в соответствии с документом.

"Самое важное - это наши дети. Будущее нашей страны. Я подписал указ о премиях, стипендиях и грантах для самых умных, талантливых учеников Украины. Сейчас правительство готовит порядки их начислений", - приводит словам Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Президент рассказал, что по результатам ВНО будет предусмотрено 250 стипендий для десяти учеников из каждого региона Украины при условии, что ребенок пойдет учиться в украинский вуз.

"Ежегодно будет определяться топ-10 лучших учеников области по результатам ВНО. Каждый из этих учеников будет получать стипендию - 10 тысяч гривен ежемесячно. То есть всего 120 тысяч в год каждый", - добавил Зеленский.

Согласно его указу предусмотрены премии и для победителей всеукраинских ученических олимпиад в виде разовой выплаты в размере 20 тысяч гривен каждому и победителям международных олимпиад - по 100 тыс. грн.

Кроме того, по словам Зеленского, ежегодно будут выделяться президентские гранты для получения высшего образования за рубежом - в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и др. Обязательным условием после получения диплома будет возвращение в Украину и работа на государственной службе в течение трех лет.

Напомним, в видеообращении президент уже рассказывал о своем указе.

Также мы писали, что образовательный Комитет Верховной Рады поддержал постановление о том, что украинским абитуриентам, которые лучше всех сдадут ВНО будут выдавать премии по 100 тысяч гривен. Получить деньги смогут 30 выпускников. Чтобы претендовать на денежное поощрение, абитуриенты в сумме должны будут сдать четыре теста на 790 баллов, при этом по одному из предметов результат должен быть максимальным - 200 баллов.