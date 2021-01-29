В пятницу, 29 января, снегопад периодически накрывает крупные города, внося корректировки в трафик и сковывая движение транспорта. Сильные порывы ветра - до 20 м/с вызывают порывы электросети, лишая света сотни населенных пунктов.

По информации ГосЧС, сегодня небольшой снег возможен в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях. Больше всего техники и ремонтных бригад задействовано именно в этих регионах.

По прогнозу Укргидрометцентра, днем ​​29 января на северо-востоке страны и в Карпатском регионе ожидается умеренный снег, в восточных и юго-восточных областях - небольшой снег с дождем. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях - без существенных осадков. На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица.

Ветер юго-западный, западный, до 12 м/с, в восточных областях и Приазовье местами порывы до 20 м/с. Температура от 3° мороза до 2° тепла, в восточных областях, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму 2-7° тепла.

В Киевской области - небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура около 0°.

Какие трассы блокированы

Служба автомобильных дорог сообщает, что непогода блокировала проезд на таких участках:

Николаевская область - ограничено движение грузовиков и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

- ограничено движение грузовиков и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново. Одесская область . Здесь запрещено движение большегрузов по трассе М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган, а также на всех автодорогах местного значения.

. Здесь запрещено движение большегрузов по трассе М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган, а также на всех автодорогах местного значения. На автодороге М-05 Киев - Одесса наблюдаются пробки на отрезке Знаменка - Ревова. Здесь около 300 автомобилей стоят в пробке протяженностью около 30 км. Движение в направлении Киева закрыто. Проезд обеспечен по двум полосам в направлении Одессы. На данном участке работает 24 единицы техники и 43 человека.

Города и населенные пункты, которые остались без света

358 населенных пунктов в семи областях Украины остались без света из-за непогоды. Мокрый снег, дождь и порывы ветра привели к срабатыванию автоматической системы защиты ЛЭП.

В Николаевской области - больше всего пострадавших - жители 140 пунктов, в Одесской области - 133 обесточенных пункта, в Кировоградской области - 38, Днепропетровской - 19, Запорожской - 17, Херсонской - 6 и Киевской - 5.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ситуация в Киеве

С начала снегопадов в столице зафиксировано 67 аварий. Ситуация на дорогах усугубляется по мере того, как срывается снег. Например, масштабные автомобильные пробки сегодня наблюдались с утра. Обильный снегопад шел в утренний час-пик - до 10.00. В это время заторы наблюдались на Палаце Спорта, проспекте Победы и в районе Политехнического института.

По данным Google maps, пробки образовались на Подоле и возле станций метро "Дружба народов", "Осокорки", "Кловская" и "Шулявка". Водителям приходилось двигаться с меньшей скоростью на улицах Жилянской, Юрия Ильенко, Татарской, Телиги и на Борщаговке.

По состоянию на 12:00 снег идти перестал. Ситуация разрешилась - пробки на уровне 4 баллов.

Одесская область

Сложнее всего ситуация обстоит на юге, где стихия со снегом и ветром повалила сотни деревьев, а десятки людей получили травмы и обратились за медицинской помощью. Из снежных заносов пришлось вытаскивать почти тысячу автомобилей. В Одессе не работали трамваи № 20, 21.

Около половины населенных пунктов, которые остались без света, находятся именно в Одесской области. Такой ситуации способствовала погода: непрекращающийся дождь переходил в мокрый снег, а с началом понижения температуры это привело к обледенению контактной сети электрического транспорта, электросетей и деревьев.

Подождать одесситам осталось недолго - уже сегодня, по данным синоптиков, "циклон с нервами попустит".

Кстати, чтобы помочь людям выбраться из снежного плена (с учетом перекрытой трассы Одесса-Рени) "Укрзализныця" увеличила количество мест в поездах из Одесской области.

Деревопад в Одессе, фото - сайт Думская

Николаевская область

Спасатели Николаевской области за сутки достали из снежных заносов 8 грузовиков, 42 легковые машины и 3 автомобиля скорой медицинской помощи. Для ликвидации последствий непогоды привлекали 29 единиц техники повышенной проходимости и 93 человека личного состава.

Спасатели распилили 2 дерева, которые упали и перекрыли движение на дорогах Николаевской области, помощь оказали 111 людям, в том числе 4 детям, которые находились в автомобилях.

Службы продолжают помогать людям, попавшим в "снежные ловушки" на дороге Н-24 "Благовещенское - Николаев" в районе села Александровка Вознесенского района. Здесь произошел затор из больше чем 100 грузовых автомобилей. В районе села Мигия Первомайского района на трассе М-13 "Кропивницкий - Платоново", где на подъемах собралось больше 50 грузовиков.

В данный момент спасатели мониторят ситуацию в области. На дорогах - гололед.

Напомним, самый тяжелый в плане заносов и аварий день для жителей Николаевской области выпал на 27 января, когда в Южноукраинске грузовик въехал в теплотрассу - весь город в течение часа был без отопления. Пока сеть восстанавливают, подачу тепла переключили на другую ветку теплотрассы.

Как сообщала "Страна", 29 января в Украине снегопады утихнут, но придут холода.

Также синоптики рассказали, как долго продлится снегопад в Киеве.