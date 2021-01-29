Экс-первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный заявил, что его пресс-конференция в Брюсселе, которая должна была состояться 2 февраля, перенесена.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

Нескоромный дал понять, что пресс-конференция перенесена не из-за коронавируса, а по просьбе из Киева.

"Брюссельский пресс-клуб отложил мою пресс-конференцию "по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса". Это официальная версия. Неофициальная – по убедительной просьбе из столицы одной восточно-европейской страны, подкрепленной кое-чем, не имеющим отношения к коронавирусу", - написал Нескоромный.

По его словам, он ищет другое помещение в странах ЕС и пресс-конференцию обязательно проведет.

"Это не значит, что пресс-конференция не состоится и кое-то уже может расслабиться. Мы сейчас ищем новое место проведения и обязательно найдем. Пресс-конференция в Zoom – не вариант. Моя цель не только проинформировать украинскую общественность, но и обратить внимание правоохранительных органов ЕС на разворовывание донорской помощи отдельными представителями украинских властей", - сообщил Дмитрий Некскоромный.

Напомним, 22 января в Киеве правоохранители попытались задержать экс-первого замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, однако сообщалось, что ему удалось сбежать.

В этот день по подозрению в участии в организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк, которого позже суд арестовал по данному делу.

Также мы писали о том, что 27 января экс-заму главы СБУ Нескоромному объявили о подозрении в организации убийства главы управления СБУ Наумова. Также его объявили в розыск.

Кроме того, сообщалось, что в ответ на заявление СБУ о подозрении Нескоромный позвал "клоунов Баканова" на пресс-конференцию в Брюссель. На ней он обещал раскрыть информацию о коррупции в высших эшелонах украинской власти.