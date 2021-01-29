Сегодня, 29 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о присоединении Донбасса к России.

Об этом сообщает агентство "ТАСС".

В частности, комментируя высказывание Маргариты Симоньян, которая на форуме "Русский Донбасс" в Донецке призвала включить эти территории в состав РФ, Песков отвел на вопрос присоединения территории.

"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит", - заявил Песков.

Также он сказал, что "Россия занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донбасса, продолжит защищать русских".

Как сообщала "Страна", главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала Россию забрать Донбасс, заявив, что люди региона хотят "иметь возможность быть русскими".

Данное заявление она дала в ходе "интеграционного форума Русский Донбасс", в рамках которого была представлена одноименная доктрина. Пленарное заседание было разделено на 4 тематических блока: "Историческое прошлое Донбасса", "Современный период в развитии Донбасса", "Будущее с Россией" и "Мнение".