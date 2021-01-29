Спасатели работают над ликвидацией последствий непогоды в Одесской области. Фото: ГСЧС

Из-за непогоды и сильных снегопадов на трассе М-05 в Одесской области образовалась пробка, в которой застряли несколько сотен грузовиков и автобусов. 

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Одесской области. 

30-километровая пробка образовалась на автодороге М-05 Киев-Одесса на участке Знаменка-Ревова в направлении столицы. Проезд обеспечен лишь по двум полосам в направлении Одессы.

"Наблюдаются снежные заносы протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыто", - сообщили спасатели.

На этом участке работает 24 единицы техники и 43 человека.

В ГСЧС предупредили, что в Одесской области запрещено движение фурам на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения. Также ограничение на движение грузовиков и автобусов введено в Николаевской области на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Пробка в Одесской области. Фото: ГСЧС

Пробка в Одесской области. Фото: ГСЧС

Пробка в Одесской области. Фото: ГСЧС

Напомним, снегопады и сильный ветер оставили без света более 300 населенных пунктов в семи областях Украины.

Также мы писали о том, вчера в Одессе снегопады повалили сотни деревьев, десятки горожан обратились за помощью.

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