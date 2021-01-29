Роскомнадзор обратился к Google с требованием снять все ограничения на воспроизведение в YouTube гимна России, которые видеохостинг наложил под предлогом нарушения авторских прав.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своей Telegram-канале.

"В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав. Гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Блокировку гимна России платформой YouTube Роскомнадзор назвал неприкрытым и недопустимым хамством в отношении всех граждан нашей страны.

Ведомство также призвало российских владельцев каналов, которые размещают свой контент на YouTube, переходить на российские видеохостинги.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете цензуры со стороны интернет-порталов. За ограничение доступа к российским СМИ на иностранные платформы будут накладываться санкции, включая блокировку доступа к ним.

"Страна" подробно разбиралась, как после принятия этого закона в России могут заблокировать Facebook и YouTube.