В Австрии, где недавно сгорел самый высокогорный музей мотоциклов в мире, сегодня, 29 января, произошел взрыв в жилом доме. Инцидент произошел в общине Лангенцерсдорф.

Об этом сообщает портал Noen.at.

В частности, сильный взрыв произошел около 08:00 (09:00 по Киеву - Ред.). Несколько этажей здания и крыша обрушились. На месте происшествия работают два вертолета.

Информация о числе пострадавших и причинах произошедшего на данный момент не сообщается.

По словам Франца Респергера из командования государственной пожарной части, квартиры на третьем и четвертом этажах дома были "полностью разрушены".

Власти рассматривают разные версии, включая теракт, но пока воздерживаются от выводов.











Ранее "Страна" сообщала, что во дворе детского сада в Никополе прогремел взрыв. Злоумышленник бросил на территорию детского сада петарду, но перед этим он обмотал ее изолентой, чтобы усилить звук взрыва.

Также напомним, что в Мадриде мощный взрыв разрушил дом престарелых. Также по предварительным данным пострадало имущество расположенное возле дома престарелых, здание полностью лишилось крыши и перегородок на пяти из семи этажей.