Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Национальной гвардии по факту государственной измены. Его подозревают в передаче иностранным спецслужбам секретной информации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, 29 января.

"В ходе расследования установлено, что военнослужащий умышленно, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и государственной безопасности Украины передавал представителям иностранной спецслужбы информацию относительно пребывания на территории военного объекта иностранных представителей, местонахождении и движении транспортных средств, а также функциональных обязанностях командного состава подразделения", - рассказали в генпрокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ.

Ранее мы писали, что юриста одного из крупнейших украинских интернет-провайдеров будут судить за госизмену .

Также ранее "Страна" подробно разбиралась, как в Украине судят за госизмену и почему в таких делах нет шансов на оправдание.