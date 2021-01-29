Шведская компания IKEA, которая запустила в Украине онлайн-продажи с пунктами выдачи, с 1 февраля откроет первый магазин городского формата в Украине в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Blockbuster Mall в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, магазин городского формата в Киеве станет первым таким магазином IKEA в юго-восточной Европе.

"Такой формат является частью новой стратегии компании, цель которой - стать ближе к людям в центре городов и сделать свои решения и услуги для дома еще доступнее", - заявили в компании.

В пресс-центре сообщили, что в магазине будут действовать строгие меры безопасности, включая температурный скрининг, обязательное ношение масок, дезинфекцию, требование соблюдения социальной дистанции, и не более 500 человек в помещении одновременно.

Ранее "Страна" сообщала, что в IKEA признали продажу своих товаров украинцам по более высоким ценам, чем европейцам. Как заявили в компании, конечные цены на товары обусловлены несколькими факторами, среди которых, в частности, объемы торговли, импортные пошлины, колебания валюты и транспортные расходы.

Также напомним, что IKEA хотела открыть первый магазин уже после запуска электронной коммерции, который произошел весной 2020 года. Однако из-за карантинных ограничений открытие пришлось перенести.