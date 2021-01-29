Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич заявил "Стране", что сайт их движения (https://savefop.org) взломали и он не работает.

"Произошло это вчера вечером сразу после нашего марша к посольству США. Сначала на сайте разместили информацию про меня, которая не соответствует действительности, а спустя несколько часов сайт вообще перестал работать. Сейчас наши IT-специалисты разбираются с причинами.

Нам постоянно взламывают мессенджеры, меняют время и место проведения акций протеста. Распространяют в наших группах ложную информацию, стравливают наших активистов друг с другом. Ранее мы получали предупреждения и угрозы от разных политических сил, что мы их не поддерживаем в их политических вопросах. Я думаю, что мы неугодны политикам, так как мы свободные предприниматели", - рассказал Доротич.

Сайт действительно не работает.





Ранее "Страна" сообщала, что вчера, 28 января, поход протестующих ФОПов к посольству США парализовал движение в центре Киева.

Напомним, что предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмены обязательных кассовых аппаратов.