Телеграм-канал Mash побывал во "дворце Путина" под Геленджиком.

Расследование об этом строении на прошлой неделе опубликовал блогер Алексей Навальный. Также его использовали сторонники оппозиционера при организации антипутинских митингов по всей России в минувшую субботу.

Впрочем, как уже рассказывала "Страна", истории с дворцом уже десять лет, и пока никаких доказательств, что он принадлежит Путину или же российский президент там бывал - нет.

Тем не менее, эту информацию подхватили западные СМИ, которые обернули дело так, что арест Навального и готовящийся ему приговор - это "месть" за расследование о дворце.

Журналисты Mash смогли снять дворец снаружи и изнутри. "Внутри - один сплошной бетон", - говорит автор видео. И действительно, во "дворце" отсутствует какая бы то ни было отделка и обстановка.

"Все находится на нулевом этапе строительства, перед друзьями не похвастаешься", - комментирует журналист. Снаружи хаотично валяются строительные материалы. При этом во дворце - множество рабочих, стоят строительные леса.

Судя по видео, в доме нет ни одного помещения, которое было бы пригодно для жизни. Вот, например, упомянутая Навальным в своем фильме кальянная - тут одни каски и робы.

При этом разобраться, кто владелец здания и его назначение - журналистам не удалось.