Осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии под Белгородом, устроился работать в швейный цех.

Об этом артист рассказал в своем первом блицинтервью из места лишения свободы изданию "Коммерсант".

На вопрос, чем он занят и трудоустроен ли уже, Ефремов ответил с юмором. "Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке", - сказал он.

Информацию о трудоустройстве Ефремова также подтвердил и его адвокат Петр Хархорин.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, которое он совершил 8 июня в центре Москвы, находясь за рулем внедорожника в состоянии опьянения. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил другую машину, водитель которой скончался в больнице.

Ранее мы писали о том, как актер Ефремов живет в колонии под Белгородом. По словам его тамошнего окружения, он уже привык к своему новому положению, артист на хорошем счету и не оставляет надежды организовать за решеткой любительский театр.

Также сообщали, что актер может стать чтецом в храме при колонии.