В Киевской области, где наблюдаются ухудшения походных условий, за минувшие сутки, 28 января, произошло 67 аварий.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook.

28 января в полицию поступило 67 сообщений об авариях. В пресс-центре сообщили, что на дорогах и тротуарах Киева работают 359 единиц спецтехники и 52 бригады ручной уборки и призвали водителей быть внимательнее на дорогах.

Отметим, что транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения Украины обеспечено, за исключением отдельных ограничений на трассах М-15 и М-16 в Одесской области, а также М-13 в Николаевской области. Ограничение движения грузовиков в Киевской области и на въезд в Киев снято.







Ранее "Страна" сообщала, что центр Киева сковали масштабные пробки из-за снегопадов. Движение затруднено на Палаце Спорта, на проспекте Победы, в районе Политехнического института.

Также напомним, что в Ровенской области из-за непогоды образовалась пробка из сотен застрявших грузовиков. Спасатели работают над разблокированием движения.