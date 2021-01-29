Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что около 367,5 тысяч украинцев будут привиты в ходе первого этапа вакцинации от Сovid-19. Также он пояснил, какие группы людей получат прививку на этом этапе.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга в пятницу, 29 января.

"На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет важные функции по борьбе Covid-19. Первый этап предусматривает, что будут вакцинированы 367491 человек. Все эти люди нас полностью верифицированы", - сказал Cтепанов.

Министр также добавил, что прививки от коронавируса в Украине будут теми "вакцинами, которые прошли все стадии клинических испытаний и по которым будут известны промежуточные данные третьей стадии клинических испытаний, и вакцинами, которые были зарегистрированы в мире". По его словам, это будут абсолютно безопасные препараты.

На первом этапе вакцинации от коронавируса прививку сделают:

- работникам мобильных бригад вакцинации,

- врачам и среднему медицинскому персоналу,

- работающим в учреждениях здравоохранения которые оказывают помощь при коронавирусе,

- работникам лабораторий, которые проводят исследования на Covid-19,

- работникам экстренной медпомощи, включая водителей,

- гражданам, находящимся в специализированных учреждениях, интернатах или домах престарелых,

- работникам этих учреждений и военнослужащим, участвующим в операции Объединенных сил на востоке страны.

Степанов о первом этапе вакцинации - с 4:05

Напомним, план вакцинации от коронавируса будет включать пять этапов. При этом в целом Кабинет Министров планирует привить половину населения нашей страны до конца 2022.

Также сообщалось, что в конце 2020 года Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса, а в феврале подпишет контракт о поставках еще одного препарата.