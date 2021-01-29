Прощание с известный актером театра и кино 87-летним Василием Лановым, который вчера умер от тяжелых последствий коронавирусной инфекции, состоится в театре имени Вахтангова в Москве, точная дата будет определена позже.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Конечно, прощание с Василием Семеновичем, великим вахтанговцем, состоится в его родном театре, где он прослужил до конца своих дней. Дата прощания и похорон будет известна позже", - рассказали представители театра.

К тому же спектакли с участием Ланового будут сняты с репертуара театра имени Вахтангова.

"Спектакли "Посвящение Еве" и "Последние луны" были поставлены специально для него и на него. А последний спектакль на Ланового и Купченко. Поэтому с ними придется распрощаться", - добавил директор театра.

Ранее "Страна" сообщала, что 27 января состояние госпитализированного с коронавирусом Ланового резко ухудшилось. Его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. 28 января он скончался.

Также напомним, чем запомнился один из самых красивых советских актеров Василий Лановой.