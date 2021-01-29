Во Львовской области за сутки Covid-19 заболели 440 человек, а в Кировоградской - 27. Статистика Минздрава
В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 5 181 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 1 211 593.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 29 января пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
В двух областях - Кировоградской и Херсонской - число новых пациентов оказалось меньше ста: там за сутки заразились 27 и 70 человек соответственно.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины 29 января:
Киев - 361 случай;
Винницкая область - 282 случая;
Волынская область - 159 случаев;
Днепропетровская область - 259 случаев;
Донецкая область - 193 случая;
Житомирская область - 167 случаев;
Закарпатская область - 137 случаев;
Запорожская область - 232 случая;
Ивано-Франковская область - 356 случаев;
Киевская область - 326 случаев;
Кировоградская область - 27 случаев;
Луганская область - 40 случаев;
Львовская область - 440 случаев;
Николаевская область - 207 случаев;
Одесская область - 260 случаев;
Полтавская область - 218 случаев;
Ровенская область - 209 случаев;
Сумская область - 123 случая;
Тернопольская область - 179 случаев;
Харьковская область - 248 случаев;
Херсонская область - 70 случаев;
Хмельницкая область - 147 случаев;
Черкасская область - 131 случай;
Черновицкая область - 258 случаев;
Черниговская область - 152 случая.
Напомним, Украина по состоянию на 28 января оказалась на седьмом месте в Европе по числу смертей от коронавируса за сутки.
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