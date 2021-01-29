В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 5 181 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 1 211 593.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 29 января пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

В двух областях - Кировоградской и Херсонской - число новых пациентов оказалось меньше ста: там за сутки заразились 27 и 70 человек соответственно.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины 29 января:

Киев - 361 случай;

Винницкая область - 282 случая;

Волынская область - 159 случаев;

Днепропетровская область - 259 случаев;

Донецкая область - 193 случая;

Житомирская область - 167 случаев;

Закарпатская область - 137 случаев;

Запорожская область - 232 случая;

Ивано-Франковская область - 356 случаев;

Киевская область - 326 случаев;

Кировоградская область - 27 случаев;

Луганская область - 40 случаев;

Львовская область - 440 случаев;

Николаевская область - 207 случаев;

Одесская область - 260 случаев;

Полтавская область - 218 случаев;

Ровенская область - 209 случаев;

Сумская область - 123 случая;

Тернопольская область - 179 случаев;

Харьковская область - 248 случаев;

Херсонская область - 70 случаев;

Хмельницкая область - 147 случаев;

Черкасская область - 131 случай;

Черновицкая область - 258 случаев;

Черниговская область - 152 случая.

Напомним, Украина по состоянию на 28 января оказалась на седьмом месте в Европе по числу смертей от коронавируса за сутки.

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