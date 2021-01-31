1 февраля 2021 года выпадает на понедельник. За ним следует череда благоприятных дней, знаковых для всего человечества. Перемены произойдут на личностном уровне под влиянием Сатурна и на общечеловеческом - под воздействием Юпитера. В это время Меркурий будет находиться в ретро-движении (до 21 февраля), а значит, мы начнем больше ценить информацию, а не материальные вещи.

Месяц ознаменован четырьмя неблагоприятными днями - 7, 13, 14 и 15 февраля включительно, когда обострятся старые болезни и появится много поводов для стрессов. На 7 февраля также выпадает магнитная буря, воздействие которой ощутят метеозависимые люди.

Кроме того, в феврале в свои права вступит хозяин 2021 года - Металлический Бык. Новый год по восточному календарю выпадает на 12 февраля - дату второго новолуния.

12.02.2021 - еще и зеркальная дата, которая открывает возможности и способна изменить вашу судьбу.

Лунный календарь на февраль подскажет, когда важно отдохнуть, а на какой день запланировать дела.

Лунный календарь на февраль

Первая неделя февраля пройдет под эгидой убывающей Луны, когда человек менее активен и больше настроен на продолжение уже начатых дел. Визит к стоматологу или оперативное вмешательство в этот период считается наиболее оптимальным и благоприятным.

А вот волосы после стрижки будут расти медленно.

1 февраля - 20-е лунные сутки прекрасны для духовного роста и проработки слабостей. Взгляните на свою жизнь со стороны и сделайте выводы.

В первую неделю февраля важно переосмыслить и осознать то, что наше настоящее всегда зависит от прошлого. Этот период благоприятен для духовного поиска и накопления мудрости, достижения внутренней гармонии и решения проблем.

4 февраля - 23-й лунный день, который может быть наполнен странностями и необычными событиями. Вселенная будет устраивать разнообразные проверки и искушать соблазнами. Однако кто предупрежден - тот вооружен, поэтому справляться с неожиданными ситуациями должно быть легче.

С 5 по 7 февраля наступает время удивительных превращений, когда все вокруг будет наполнено возможностями. Особенно благосклонна Луна будет к тем, кто решит начать все с чистого листа. Это также время великих дел и самых судьбоносных открытий.

6 февраля постарайтесь выполнять задачи без спешки. А 7 числа важно быть немного философом, потому что все события будут зависеть от вашей реакции на ситуации. Вы можете ошибаться и терять правильный путь, но не позволяйте себе отчаиваться.

С 8 по 10 февраля - мирный период для тех, кто постарается быть честными перед собой. Это время преображения и очищения, когда все проблемы будут решаться сами собой, а влияние Вселенной - исключительно благоприятное. 10 февраля может сопровождаться упадком и подавленностью.

Новолуние выпадает в ночь с 11 на 12 февраля. Это период эмоциональной свободы, когда лучше быть в коллективе, чтобы освободиться от страха, гнева, ревности. Это период роста энергии для свершения запланированных дел. Операции проводить не рекомендуется, а стрижка кончиков волос подарит им здоровый блеск.

Символично, что вместе с новолунием наступает новый год Быка по восточному календарю.

С 12 по 26 февраля - период растущей Луны, когда человек наиболее активен, удачлив и готов к любого рода начинаниям. Лечение хронических болезней проходит легко, а полные люди могут сбросить лишние килограммы. Интуиция в эти дни работает хорошо, но помимо нее нужно подключать и логику с разумом, а также чувства. Только так можно добиться любых поставленных целей.

Период также благоприятный для деятельности на благо общества. Оптимизм и жизнелюбие помогут справиться с любыми неприятностями. А отсутствие сомнений поможет довести дела до конца. Некоторые представители Зодиака получат шанс понять свое предназначение. Другие - за счет творчества и вдумчивого подхода к делам неожиданно получат славу и признание.

Прекрасный период для засолки овощей и квашения капусты. После стрижки волосы растут интенсивнее. А вот с операциями лучше повременить.

С 13 по 15 февраля важно не сидеть на месте, а двигаться наперекор сомнениям и стрессовым ситуациям. Для кого-то эти дни могут быть скучным, для других - радостным. В эти дни важно быть искренними.

24 февраля - ожидается самый активный день в месяце, который нередко называют днем второго шанса. Поэтому в течение дня нужно стараться активничать, чтобы не проспать удачу. Уже 25 февраля появится возможность увидеть результат действий. Также важно обращать внимание на сны - они часто бывают вещими.

Полнолуние в этом месяце выпадает на 27 февраля, 11:17. Луна будет в Девах, когда уверенность зависит от порядка в мыслях и эмоциях. Удачный период, чтобы навести порядок в тех сферах вашей жизни, где всё хаотично. Постарайтесь быть терпимее к несовершенствам в окружающих и доверьтесь судьбе.

Астрологи считают этот день удачным для составления карты желаний. Все мечты получится воплотить в реальность, если запрограммировать себя на успех.

В этот день категорически не рекомендуется проводить хирургические операции, но заговоры и обряды для исцеления могут быть вполне результативными.

28 февраля наступает 18-й лунный день - период убывающей Луны в знаке Девы и Весы. Эти сутки будут наполнены знаками судьбы. Если вы не все подсказки сможете расшифровать, попытайтесь хотя бы исправить некоторые явные ошибки.