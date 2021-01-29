В пятницу, 29 января, в Украине из-за мощного снегопада и сильного ветра обесточены 358 населенных пунктов в семи областях. Больше всего пострадали Николаевская и Одесская области, в которых ранее был объявлен красный уровень опасности.

Об этом говорится в утренней оперативной сводке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07.00 29 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Николаевская - 140, Одесская - 133, Кировоградская - 38, Днепропетровская - 19 Запорожская - 17 Херсонская - 6 и Киевская - 5", - рассказали спасатели. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ведомстве также сообщили, как обстоит ситуация на дорогах в связи со сложными погодными условиями. По данным спасателей, всего с начала снегопадов подразделениями ГСЧС проведена буксировка более 900 единиц автотранспортных средств (из них 28 карет скорой медицинской помощи, 25 автобусов) и оказана помощь более 1 800 лицам (из них трем роженицам). К тому же работникам ГСЧС удалось распилить и убрать 69 поваленных деревьев, расчистить 750 км дорожного покрытия от снега. Над устранением последствий непогоды работали 912 человек личного состава и 288 единиц техники.

"По состоянию на 07.00 29 января транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено, за исключением ограничения движения тяжеловесных автотранспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах государственного значения М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган в Одесской области , а также М-13 Кропивницкий - Платоново в Николаевской области", - добавили в ГСЧС со ссылкой на Службу автомобильных дорог.

Напомним, 29 января из-за ухудшения погодных условий, обильного снегопада и утреннего часа пик Киев замер в масштабных автомобильных пробках.

Также мы рассказывали что в Одессе снегопады повалили сотни деревьев, десятки горожан обратились за помощью.