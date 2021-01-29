В пятницу, 29 января, состоится очередное заседание Верховной Рады. Парламент заслушает министра социальной политики Марину Лазебную. Также нардепы планируют рассмотреть законопроекты о премиях для лучших выпускников и ускоренной регистрации вакцин.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.

Так, Рада планирует одобрить премии в размере 100 тысяч грн для абитуриентов, которые отлично сдали ВНО, но только при условии, если они буду поступать в украинский ВУЗ.

Во втором чтении парламент рассмотрит законопроект, который позволит использовать в экстренном режиме вакцины, которые еще не прошли третью стадию испытаний.

Для включения в повестку дня и принятия решения предлагается документ об особенности реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.

Кроме того, в повестке дня - законопроекты об усилении ответственности за нарушение порядка удаления зеленых насаждений, совершенствовании законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации и осуществлении габаритно-весового контроля.

В планах нардепов обсудить и повышение размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями, увеличение административной ответственности за совершение домашнего насилия, усиление ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов и проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против Covid-19.

Кроме этого, нардепы намерены обязать Google и Microsoft платить налоги в украинский бюджет.

Напомним, Рада одобрила законопроект о реформе СБУ.

Также мы писали о том, что Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности.