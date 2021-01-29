Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие его предвыборные обещания были выполнены за последнее время.

Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу, 29 января.

"Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания. Поэтому без посредников и без лжи - о том, что было сделано в последнее время", - сказал в начале видео президент.

Итак, какие были выполнены обещания, по словам Зеленского:

- Установлена ​​предельная цена на газ для бытовых потребителей - 6 гривен 99 копеек;

- Запущена ипотека для украинцев под 7% годовых.

- Верховная Рада одобрила президентский законопроект о народовластии через референдум.

- Парламент одобрил создание Бюро экономической безопасности, которое должно заменить налоговую милицию.

- Рада одобрила законопроект о реформе Службы национальной безопасности.

- Подписан указ о премиях, стипендиях и грантах для умных, талантливых учеников Украины.

Ранее мы рассказывали, что, как заявлял нардеп, Зеленский на дне рождения объявил о желании баллотироваться на второй срок. Однако позже в Офисе президента опровергли эту информацию.

Также сообщали, что Зеленский продлил безвиз для граждан Великобритании до начала 2022 года.