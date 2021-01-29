Днем в четверг, 28 января, в Черновцах, посреди жилого квартала, произошла стрельба. Полиция разыскивает участников инцидента.

Об этом свидетельствует информация в сюжете ТСН, видео обнародовано в YouTube.

Конфликт, который перерос в стрельбу, завязался между водителями и пассажирами двух автомобилей. В результате двух человек избили и подстрелили.

Очевидцы сняли на видео момент побега предполагаемых нападавших. На кадрах с видеорегистратора видно, как мужчины в балаклавах бегут с места происшествия, садятся в микроавтобус и уезжают. Крики и выстрелы слышали и жители близлежащих домов.

"Было два выстрела. Я услышал крики. Выглянул в окно и увидел, как ребята в масках добивали мужчину. Потом они быстро побежали куда-то", - рассказал очевидец Андрей Мельничук.

При этом мужчины использовали не только оружие, из которого стреляли, но и палки. Сейчас все обстоятельства выясняет полиция.

"Во время конфликта были применены палки и оружие неустановленного образца. Сейчас введена специальная полицейская операция с целью установления участников конфликта и их задержанию", - сообщил начальник следственного отдела ГУ НП в Черновицкой области Виктор Семенюк.

Напомним, в центре Киева мужчина открыл стрельбу во дворе многоэтажки, чтобы снять стресс после ссоры с женой.

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