Бывший президент США Дональд Трамп встретился с лидером фракции Республиканской партии в Палате представителей Конгресса Кевином Маккарти. Стороны обсудили планы республиканцев вернуть себе большинство в нижней палате конгресса США на промежуточных выборах в 2022 году

Об этом со ссылкой на комитет "Save America" сообщает CNN.

По их данным, бывший глава Белого дома выразил готовность помочь однопартийцам. "Популярность президента Трампа никогда не была сильнее, чем сегодня, и его поддержка означает больше, чем, возможно, любая поддержка в любое время", - рассказали в комитете.

Ранее мы писали, что более 30 000 американцев покинули Республиканскую партию после штурма сторонниками бывшего президента США.

Также напомним, 11 января Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов опубликовала проект резолюции об импичменте Трампа.

Сенат начнет первые слушания по импичменту уже 9 февраля, Трамп предоставит показания в письменном виде.